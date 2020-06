Dans le film Bernadette a disparu, que l’on espère voir débarquer bientôt sur nos écrans, elle incarne une femme autrefois architecte à la réputation grandissante, devenue 20 ans plus tard mère au foyer. Au milieu d’une maison en perpétuelle transformation en périphérie de Seattle, auprès d’un mari faisant autorité chez Microsoft et de sa fille, Bernadette semble toujours sur le point de sombrer : dans l’ennui, la déprime, le désespoir. Ce qui n’est pas le cas de Cate Blanchett, charmante comme à son habitude, qui revient avec nous sur ces longues semaines passées en confinement. "Les premiers jours, avec mon mari, nous nous sommes beaucoup focalisés sur les enfants. Il a fallu déjà expliquer aux plus jeunes pourquoi papa et maman restaient à la maison ! Et surtout qu’est-ce que le Covid-19 ? , explique l’actrice. Il a fallu leur expliquer dans des termes simples, pourquoi cette maladie apparaissait et qu’est-ce qui se cachait derrière ce mot !"

(...)