, écrivait ainsi Delphine Wespiser sur son compte Instagram il y a quelques jours.

"Je devais m'appeler Kevin"

En librairie depuis ce 18 mars, “Devenir pleinement et sereinement soi” révèle le grand secret de l'ex-Miss France. "Je devais m’appeler Kevin”, confie Delphine Wespiser dans le chapitre intitulé “Votre moi profond, le plus beau des joyaux”, dévoile le site PurePeople. “Enceinte de moi, ma mère, comme mon père, voulait garder secret le sexe et le découvrir à la naissance. Ce jour-là, Lio, mon grand frère, allait enfin savoir s’il allait avoir sa petite sœur. Mon père était en pole position, prêt à scruter le sexe de ce deuxième enfant tant attendu: neuf ans entre mon frère et moi! Bien que débordé par l’émotion, mon père a vu une petite fille, mais il a écouté sans la contredire la sage-femme qui, après m’avoir enroulée dans un lange, leur a annoncé: “C’est un petit garçon!”. Mon père avait sûrement mal vu. Mes parents ont décidé de m’appeler Kevin”.

"Mon père avait la peur d'un échange de bébés"

La chroniqueuse de "Touche Pas à Mon Poste" n’a toutefois porté ce prénom à peine quelques minutes... L’erreur ayant en effet été vite été corrigée par un médecin. “Il s’est approché de mes parents et leur a adressé un ‘Félicitations pour votre petite fille!’. Mon père lui a répondu du tac au tac (avec la peur d’un échange de bébés): “Ah non, nous c’est un garçon: Kevin”. Au même moment, la porte s’est ouverte, la sage-femme est entrée dans la pièce, rouge de honte, et a bafouillé: ‘Je... Je me suis trompée, vous avez une petite fille!’. Fou de bonheur, mon père a tranché: ‘Ce sera Delphine’".

Miss France, une revanche sur sa vie de "garçon manqué"

Pour Miss France 2011, une élection comme une revanche sur la vie pour Delphine, ces quelques minutes où ses parents (et son frère) ont pensé qu'elle serait un petit garçon "ont fait de moi la personne qu’elle est aujourd’hui”. Bref, une femme qui s'est toujours sentie comme un “garçon manqué”.