À 54 ans, Salma Hayek bluffe régulièrement ses millions de fans sur les réseaux sociaux. Ses nombreuses photos en bikini au début de l'année 2021 avaient épaté la galerie lors de son escapade sur une île paradisiaque avec François Pinault., avait-elle déclaré à l'époque.

"Ils n'ont cessé de grandir"

Six mois plus tard, l'actrice mexicaine a de nouveau parlé de son physique bluffant lors d'une interview dans "Red Table Talk", l'émission phare de Jada Pinkett où Paris Jackson a récemment fait d'intimes confidences. Un sujet a longuement été abordé : les changements de sa poitrine au fil des années. "Pour certaines femmes, leurs seins deviennent plus petits, mais il y en a certaines pour qui les seins grossissent lorsqu'elles prennent du poids", a-t-elle déclaré.

"Pour d'autres femmes, lorsque vous avez des enfants et que vous allaitez, vos seins grossissent et ils ne rétrécissent pas, et dans certains cas, lorsque vous êtes en ménopause, ils repoussent. C'est arrivé à chaque étape", assure-t-elle. L'occasion de faire taire les mauvaises langues qui insinuent parfois qu'elle a eu recours à la chirurgie. "Je ne les blâme pas, mes seins étaient plus petits. Tout comme le reste de mon corps", a-t-elle tempéré. "Mais ils n'ont cessé de grandir. De nombreuses tailles. Et mon dos en souffre vraiment. Peu de gens en parlent", a-t-elle déploré.