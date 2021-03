L'humoriste pousse même ses abonnés à "télécharger la vidéo" au cas où celle-ci serait "rapidement coupée". "Cmme le défi de la vérité que j'avais enregistré pour la journée de la femme. 50.000 vues en une heure et puis j'ai été coupeé en tranches." Avant de répéter trois fois le mot "dictature"

"Un dictateur qui n'a pas de cou*****, c'est assez rare!"

" Un dictateur qui n'a pas de cou*****, c'est assez rare," balance ensuite Jean-Marie Bigard pour poursuivre son message. C'est bizarre, on innove toujours en France!" L'artiste appelle donc Emmanuel Macron à dire à son "ministre de la santé de me***" de rouvrir les terrasses des restaurants. " On peut faire ça, il n'y aura pas un mort de plus. Aucun cluster à l'extérieur et on aurait enfin une bouffée d'oxygène. Au lieu de ça, non, vous continuez."

Bigard compare même le gouvernement français au policier qui a tué George Floyd

Il poursuit dans sa vidéo, en s'adressant à " Monsieur le dictateur" par ces termes. "Notre gouvernement est comparable à ce flic qui a mis son tibia sur le cou de Georges Floyd et qui dit qu'il ne peut plus respirer. Mais il continue jusqu'à le tuer. C'est ce qu'on fait avec nous."

Il refuse de se faire vacciner

Jean-Marie Bigard conclut ensuite sa vidéo de 5 minutes où il présente face caméra un article qui donne la parole à une spécialiste génétique et chercheuse de l'Inserm (la science pour la santé). Alexandra Henrion-Caude déclare ceci: " Les essais cliniques ne finiront pas avant 2022... toute personne qui se fait vacciner accepte de faire partie d'un protocole de recherche médicale! En se basant là-dessus, Bigard dérouille. "Elle sait de quoi elle parle, et elle nous dit simplement que nous sommes des cobayes. Aujourd'hui, on ne sait ce qui va arriver aux gens que l'on vaccine."

Il précise qu'il n'est pas médecin mais il n'y croit pas. " Rien que pour ça, je ne me fais pas vacciner. Je refuse qu'on modifie une tomate génétiquement, alors moi non plus."

L'artiste de 66 ans, inquiet sur l'augmentation des variants et des potentiels cas de thromboses après la prise du vaccin AstraZeneca, incite alors " tout le monde à ne pas se faire vacciner. Attendez de voir ce que ces essais cliniques soient finis et ce que cela vont donner dans les pays qui vaccinent à tout va."

Son mot de la fin, avec le sourire au lèvres: "Macron a dit que nous étions en guerre... en guerre biologique oui!"