L’épouse du prince héritier Haakon était en fait à son premier cours.

La période de confinement que nous avons vécue a développé des talents et suscité des vocations.

Ainsi, pour son anniversaire, la reine Maxima des Pays-Bas avait mis son tablier de cuisine pour préparer elle-même des biscuits selon une recette de son pays natal l’Argentine. La Cour avait diffusé des photos des différentes étapes de cette préparation et la reine Maxima avait donné ses petits conseils pour bien dorer la pâte.

Voici à présent que la princesse héritière Mette Marit de Norvège, 46 ans, pose fièrement avec sa réalisation : des fleurs en céramique. Le résultat est spectaculaire surtout lorsque l’on apprend que l’épouse du prince héritier Haakon, était en fait à son premier cours !

Le couple princier et ses deux enfants Ingrid Alexandra et Sverre Magnus ont passé le confinement ensemble au domaine de Skaugum près d’Oslo. Diffusant régulièrement des photos de leurs journées de travail et moments de loisir, on avait pu voir l’un de leurs dîners préparé par le prince Sverre Magnus qui s’était affairé sur une recette de chili con carne.