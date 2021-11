Pour le grand public, Blanket reste peut-être encore ce bébé brandi dans le vide au balcon d'un hôtel berlinois en 2002. Aujourd'hui, le plus jeune des enfants de Michael Jackson a 19 ans et il a pris la parole publiquement pour une cause qui lui est chère.

"C'est tout ce qu'il était"

Moins exposé que sa soeur Paris ou que son frère Prince, Bigi Jackson était invité de l'émission "Good Morning Britain" pour aborder les enjeux de la COP26, débutée ce 1er novembre en Écosse. "Je pense que nous avons du travail à mener, mais notre génération sait à quel point c’est important", a fait savoir le jeune homme aux cheveux longs depuis l'Hayvenhurst Estate, propriété familiale. "Il y a beaucoup d'histoire dans cette maison et dans ce studio. C'est tout ce qu'il était. C'est ce que chacun de nous veut faire, réaliser des choses qui peuvent permettre aux gens de profiter", a-t-il ajouté au sujet de l'héritage légendaire du "King of Pop".