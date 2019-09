Depuis sa mort en 2009, Michael Jackson a rapporté gros à ses héritiers.

Selon un document recueilli par The Blast, un site créé par un des cofondateurs de TMZ, le chanteur leur a permis d’engranger plus de 1,7 milliard $ alors qu’à sa disparition, il était endetté de plus de 500 millions.

Parmi les activités les plus rentables liées au Roi de la pop figure le spectacle du Cirque du Soleil donné à Las Vegas. En 2013, la vente des participations dans la maison de disques EMI a également rapporté gros : 287,5 millions $. Et ce n’est pas fini puisque le document en question mentionne que les contrats passés vont encore assurer de confortables rentrées dans le futur. À côté de ça, le gros lot de l’EuroMillions, c’est de l’argent de poche.