Le comédien, qui vient de dévoiler son nouveau clip déjanté "Bwerk" et annonce ainsi le retour fracassant d’un Fatal Bazooka qui "shake son paquet", précise toutefois qu’il comprend la "frustration des Français qui sont en manque de vie sociale". Et de conclure sur les ondes radio : "Attendez. Laissez les choses rentrer dans l’ordre. Oui, c’est difficile, c’est difficile pour tout le monde. Mais je crois que vraiment, c’est un moment où il faut qu’on soit solidaires. C’est facile de dire que ce ne sont pas les bonnes mesures et de se planquer ensuite derrière un compte Instagram ou Twitter."