En 20 ans, Michaël Youn n’a rien perdu de sa folie. La preuve, le comédien revient à l’animation télé dans le Morning Night, émission inspirée du Morning Live qui l’a révélé au début des années 2000. Ce dimanche, sur Plug RTL, il reforme son trio avec Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine. "On ne s’est jamais brouillé ou séparé. On a toujours continué à avancer ensemble. Cela fait une dizaine d’années qu’on voulait refaire de la télé ensemble. Benjamin m’a mis devant le fait accompli et voilà, on s’est lancé !, explique Michaël Youn qui l’assure : "On n’a pas bougé physiquement… Enfin presque ! On a juste quelques cheveux blancs en plus ! On prend toujours autant de plaisir à s’embêter tous les trois."

Retrouvera-t-on vos sketches cultes ce dimanche ?