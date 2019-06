Seize ans après la Star Academy 3, Michal révèle une anecdote coquine qui lui est arrivée dans la salle CSA du château de Dammarie-les-Lys.

"C’était une émission très particulière parce qu’on était filmé tout le temps, se souvient dans TéléLoisirs celui qui est aujourd’hui chroniqueur sur France 2 dans l’émission de Stéphane Bern Bons baisers d’Europe. C’était une émission d’enfermement. Parfois, on s’y rendait pour quelques plaisirs en solitaire. En tout cas, moi c’était mon cas et je l’assume ! Le problème, c’est que peu de temps après, j’ai découvert qu’il y avait une caméra dans cette salle CSA. Mais imaginez mon état quand j’ai découvert cette caméra. Je me souviens que j’étais très parano pendant un temps au château. Et quand je repensais à tout ça je me disais : ‘Ça y est, ma carrière elle est finie, je vais me faire virer du château.’ Heureusement ça n’a eu aucune séquelle, ni sur ma vie privée, ni sur ma carrière." Michal connaît en effet un gros succès en Pologne où il a poursuivi sa carrière de chanteur.