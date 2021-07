Début juillet, dans Le Journal du Dimanche, Sophie Marceau avait réalisé une interview qui avait pas mal suscité la polémique. En effet, l'actrice n'avait pas hésité à émettre des doutes sur le vaccin contre le coronavirus et avait également critiqué la façon dont beaucoup de Français se soignaient. " Évidemment, je ne suis pas contre les vaccins et il n’est pas question de mettre autrui en danger. Je trouve juste qu’en France on a tendance à prendre trop de médicaments. On ferait mieux d’apprendre aux gens à mieux se soigner naturellement et à se nourrir sainement".

Interrogé à ce sujet, Michel Cymes a indiqué ne pas avoir aimé les propos de la comédienne. "Je pense que quand on est connu et qu'on va contre l'avis des plus grands scientifiques mondiaux, on ferait mieux de se taire et de garder son avis pour soi".