Invisible sur nos écrans depuis le mois de septembre à cause de soucis de santé, Michel Drucker va faire son retour avec de nouveaux numéros de Vivement dimanche dès ce 28 mars. Âgé de 78 ans, l'animateur était invité sur le plateau du JT de 13 heures afin de donner rendez-vous à ses fidèles et rassurer sur son état de santé. "Je suis debout" a tout d'abord indiqué Michel Drucker. "Je viens d'enregistrer la première partie de Vivement dimanche qui va passer à 15h10 ce dimanche. C'est une renaissance, je n'y croyais plus", explique-t-il avant d'exprimer ses craintes au moment de subir son opération au coeur.

Une peur qu'il a eu du mal à contenir. "C'était au-delà de ça ! Quand on est plongé, comme ça, dans un tunnel de plusieurs mois et après une opération aussi grave, on passe par toutes les étapes : la peur, et puis on n'a plus peur, et puis on sait que, de toute façon, ça va mal se terminer, qu'il y aura sans doute des séquelles parce qu'on ne s'en remet pas comme ça", explique-t-il.

Travailleur acharné, c'est bien les promesses faites par son employeuse qui lui ont permis de rester optimiste pour son avenir. "Ce qui a vaincu ma peur, c'est la promesse que m'avait faite la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et Stéphane Sitbon-Gomez (directeur des antennes et des programmes du groupe), qui étaient en régie tout à l'heure, je les remercie. Ils sont venus me voir trois jours avant l'opération. J'étais leur voisin, sous un autre nom, à l'hôpital Georges Pompidou. J'étais persuadé que je ne reviendrai pas. Ils m'ont dit : 'Michel, pas d'inquiétude.' Je leur ai dit : 'Si vous voulez je vous aide à trouver un remplaçant, si vous voulez garder Vivement Dimanche'. Ils m'ont répondu : 'Il n'en est pas question'. Stéphane m'a dit : 'On t'attend le temps qu'il faudra'", raconte-t-il.

Michel Drucker nous dévoile également les secrets de sa revalidation. "Le vélo est l'appareil essentiel de la rééducation cardiaque. Donc je pédale, depuis des mois et des mois, une heure par jour, et je vais continuer."

Pour retrouver Michel Drucker en pleine forme, rendez-vous donc ce dimanche, dès 15 heures, sur le service public.