Privé de petit écran, l’animateur essaye de se rendre utile comme il le peut.

Comme tous les Français, Michel Drucker est contraint de rester confiné chez lui. Privé d’émissions télé jusqu’à nouvel ordre, l’animateur de 77 ans est toutefois loin de se tourner les pouces entre ses quatre murs. Contacté par Europe 1, il a révélé qu’il envoyait, tous les deux jours, une vidéo à 7 500 maisons de retraite en France. Une façon pour lui de tenir compagnie aux personnes âgées pendant cette période difficile. " Je leur envoie des nouvelles, il y a mon chien avec moi, a-t-il confié. Je leur raconte le métier, ce que je fais, et à partir de demain, je leur raconterai des "Il était une fois" : "Il était une fois Jean Yanne", "Il était une fois Lino Ventura"…" Il faut dire qu’en plus de 50 ans de carrière, des histoires, l’ancien animateur de Champs Élysées en a à revendre.

Mais, ce n’est pas tout. Pour venir en aide aux soignants et commerçants de son village, l’animateur s’est mis à la couture. " Maintenant, avec ma fille et ma petite-fille, on a sorti la machine à coudre le soir. Avec ma petite-fille, après sa journée de télétravail, nous fabriquons des masques. Il y a eu une collecte de tissu dans le village, les élastiques ne sont pas encore posés ", explique-t-il à Cyril Hanouna dans Ce soir chez Baba. " C’est pour mettre à la disposition des commerçants qui en ont bien besoin. Notre pharmacien n’en avait pas l’autre jour. Et peut-être, éventuellement, pour les résidents de la maison de retraite de mon village. "