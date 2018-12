Bien sûr, il y a le personnage, ses frasques, ses sorties médiatiques, ses prises de positions - souvent tellement excessives qu’elles sont insignifiantes, comme disait Talleyrand -, son image, à ce point peu soignée qu’elle en devient une signature. Mais laissons là le folklore qui entoure le personnage de Michel Houellebecq pour se concentrer - même si pour certains, l’exercice est impossible - sur l’auteur et son texte. Dans Sérotonine (à paraître le 4 janvier), il nous entraîne loin, un peu plus loin encore que dans ses précédents romans dont la noirceur - et une forme d’humour macabre qui le sauve - nous avait déjà laissés pantelants.

Ici, point d’espoir, de jours meilleurs, de sursaut sociétal qui redonnerait des couleurs à notre triste monde : le héros - ou plutôt le narrateur, le terme est plus approprié - Florent-Claude Labrouste, agronome, jette sur sa vie, son boulot et ses histoires d’amour (et de cul) ratées le regard qui s’impose : celui de l’échec.

Et le "petit comprimé blanc, ovale, sécable", qu’il avale chaque matin, s’il lui permet de ne pas s’effondrer dès le deuxième chapitre, a aussi pour effet, chez lui, d’ouvrir en grand les portes de la conscience, de lui faire porter sur le monde un regard d’une abominable acuité.

Le Captorix (nom tellement bien inventé), nouvelle génération d’antidépresseur, en créant une bulle de supportable autour d’une existence en lambeaux, va aussi mener Florent-Claude à tout quitter pour tenter autre chose. Mais quoi ? À l’approche de la cinquantaine, seul et dénué de tout désir - effet secondaire du médicament - que lui reste-t-il sinon dérouler le fil d’une vie qui n’a jamais été heureuse, sauf en de brèves fulgurances que Houellebecq s’emploie à narrer en 347 pages ?

Dénué "de raisons de vivre comme de raisons de mourir", le narrateur semble se parler à lui-même autant qu’au lecteur, même si, parfois, il s’adresse directement à lui, comme pour l’inviter à entrer dans sa sombre intimité. Laquelle est faite de beaucoup de phantasmes - comme toujours, le sexe est très présent, dès les toutes premières pages -, d’un effroyable laisser-aller et de digressions qui frôlent l’absurde (et qui sont, partant, fort comiques).

Mais c’est là la politesse du désespoir de Michel Houellebecq, que l’on ne peut s’empêcher de voir au travers de ce quinqua désabusé, qui ne sait plus très bien dans quel monde ni dans quelle époque il vit. "Il me semble qu’Emmanuel Macron était Président de la République", écrit-il pour situer son action. Au fil des pages, s’invitent aussi les maux de la France et de l’Europe, en laquelle l’auteur - il ne s’en est jamais caché - ne croit plus depuis longtemps. La bureaucratie de Bruxelles, les interminables négociations autour du Pont-l’Evêque, du Livarot et du camembert, les quotas laitiers et les malheurs des agriculteurs normands côtoient ses peines de cœur et s’entremêlent à une écœurante affaire de pédophilie. Et c’est tout l’art de l’écrivain de mettre tout ceci au même niveau, faisant de toutes les horreurs un grand maelström où il menace de sombrer à chaque instant.

Crépusculaire, sans aucun doute, un brin déprimant, Sérotonine est aussi, sans doute, le texte le plus époustouflant de Houellebecq, qui ne s’interdit rien, affranchi qu’il est désormais des codes, de la bienséance et, au final, de la littérature elle-même.

Michel Houellebecq, Sérotonine, Flammarion