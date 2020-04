Après avoir lancé le défi du déconfinement sur Twitter ("Le 11 mai, tous à poil ?"), l’Amiral a révélé pourquoi il avait refusé de s’asseoir dans le célèbre fauteuil rouge de coach du télécrochet de TF1.

"Je trouve que je n’ai de leçons à donner à personne. J’ai été au conservatoire, on me jugeait et on me donnait des bons ou des mauvais points… Je n’ai pas envie de donner des leçons aux gens", a-t-il expliqué à Magali Berdah. Grâce à son live Instagram avec une personnalité, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste récolte chaque soir des fonds au profit de la fondation la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.