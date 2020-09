Le milliardaire et cofondateur de Microsoft Bill Gates talonne le Potus 44, et redescend donc d'une place.

Xi Jinping, le président chinois et secrétaire général du parti, clôt le podium.

Du côté des femmes, Michelle Obama est toujours la personnalité la plus admirée, avant l'actrice Angelina Jolie et la reine Elizabeth II. L'an dernier, Oprah Winfrey arrivait en deuxième position, écartant la souveraine du podium.

Le sondage de YouGov s'est passé en deux temps. Premièrement, les 45.000 sondés issus de 42 pays ont été questionnés de façon ouverte sur les femmes et les hommes qu'ils admiraient le plus. Une liste de 20 noms de femmes et d'hommes en a été retirée, agrémentée par pays par des personnalités "plus locales".

Finalement, entre mai et septembre, les répondants ont dû sélectionner les personnes qu'ils estimaient les plus admirées et LA personne qu'ils admiraient le plus.

En Belgique, les répondants ont plébiscité Barack Obama, le Dalai Lama et Bill Gates comme trio de tête masculin. Le roi Philippe arrive cinquième, tandis que Bart De Wever est 12e, entre Lionel Messi et Donald Trump, et Paul Magnette 16e. Chez les femmes, Michelle Obama, Angela Merkel et Greta Thunberg se placent sur le podium, tandis que les sportives Kim Clijsters et Nafissatou Thiam sont respectivement 5 et 6e. La reine Mathilde finit quant à elle le top 10.