Michelle Obama brille de mille feux avec des cuissardes à 3000 euros !

Pour terminer la promotion de son livre “Devenir”, l’ancienne First Lady rayonnait de la tête... aux pieds !





Depuis plusieurs semaines, Michelle Obama enchaîne les apparitions pour son livre “Devenir” dans lequel elle revient sur ses huit années à la Maison Blanche aux côtés de son mari, Barack Obama.

Pour sa dernière date au Barclay Center, à New York, l'ex-Première dame a fait forte impression, non pas pour sa robe jaune Balenciaga, mais pour ses impressionnantes cuissardes, de la même marque. Des cuissardes qui brillaient de mille feux, impossible de passer à côté. Leur prix ? Plus de 3000 euros !

Loin de la Maison Blanche et des obligations politiques, Michelle Obama ose. Dans "Devenir", l’ancienne avocate de 54 ans explique avoir fait très attention dans le choix de ses looks pendant que son mari dirigeait les Etats-Unis. Une époque désormais révolue pour le plus grand bonheur des fashionnistas et de la planète mode.