De quoi faire bondir ses fans. Relativement discrète sur le grand écran, et d'autant plus quant à sa privée, Michelle Pfeiffer a décidé de bousculer sa routine. C'est avec une longue chevelure rousse que l'actrice mythiqueest apparue sur son compte Instagram où elle partage habituellement de la peinture, des pâtisseries et des selfies au naturel.Un changement capillaire absolu pour l'Américaine de 62 ans qui a ravi amis et followers., a notamment commenté Selma Blair. Julianne Moore et Diane Keaton ont également validé ce choix audacieux qui aurait été opéré pour les besoins de, l'adaptation du livre de Patrick deWitt. Elle devrait y endosser le rôle de Frances Price, une