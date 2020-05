Bien qu'occupé comme rarement avec les Rolling Stones, le chanteur a encore trouvé le moyen de faire parler de lui. Avec beaucoup d'autodérision.

Le confinement donne des ailes à Mick Jagger. Entre l’apparition surprise des Rolling Stones lors du concert “One World : Together At Home”, l’annonce d’un nouvel album original des Stones, le premier depuis 2005, et la mise en ligne de concerts du groupe pour distraire les fans cloîtrés chez eux, le chanteur a participé au Tonight Show de Jimmy Fallon en donnant de sa personne.

Bien que confiné dans son château en Tourraine comme en atteste le journal qu'il tient en main, il apparaît dans une vidéo façon actualités des années 40-50 dans laquelle il se voit intimer l’ordre de lâcher sa guitare pour se rendre utile. "En temps de crise internationale, chaque homme, chaque femme, chaque enfant doit peser de tout son poids, dit la voix-off. Mais regardez celui-là, il n'en a rien à cirer." C'est là qu'apparaît Mick Jagger, chapeau sur la tête et guitare à la main, manifestement peut concerné. "Vous là-bas, qu'e faites-vous?, lui adresse la voix-off. Lâchez ça et rendez-vous utile."

C'est là que, tout Sir qu'il est puisqu'il a été anobli par la reine d'Angleterre, le chanteur des Stones se met à jouer les bricoleurs, les mécaniciens, le cuisiner ou le jardinier. Pas très rock’n’roll, c'est vrai, mais c’est drôle. Assurément, peu de monde peut prétendre avoir vu le musicien sous cet angle.

Le chanteur des Stones y a mis manifestement beaucoup de coeur. Rien d'étonnant à cela puisque c'est pour la bonne cause. Il s’agit de soutenir SavetheChildren, une association d’aide aux enfants dans les camps de réfugiés.