Si vous êtes du côté de la Côte d’Azur cet été et que les Rolling Stones provoquent en vous une furieuse envie de bondir dans tous les sens en chantant leurs classiques, un petit détour par Marseille s’impose. Le stade Vélodrome accueille l’expo Unzipped consacrée au groupe, avec guitares, costumes, pochettes, manuscrits et reconstitutions pour découvrir le quotidien de ce monument du rock.

Invité de France Inter pour assurer la promotion de l’événement, Mick Jagger s’est laissé aller à quelques confidences, notamment sur le succès de son groupe et les années. Il a par exemple cassé l’image caricaturale qui colle aux baskets des Sixties. "La fin des années 60, c’est une époque très ‘sexuelle’ mais pas seulement" a-t-il glissé, rappelant qu’en ce temps, les chansons pouvaient aussi être plus "romantiques", voire "philosophiques". "Dans les années 1960 et 1970, vous aviez beaucoup de tensions avec les gens qui voulaient garder une certaine moralité, un certain mode de vie, beaucoup plus de respect pour les règles. Maintenant, ça a complètement disparu. Mais vous avez d’autres règles."

Quant au succès des Stones, Mick Jagger le juge "inexplicable". Il dit avoir beaucoup de chance de continuer à faire de la musique et de monter sur scène. Preuve en est qu’il est lui aussi philosophe, dans le sens de sage.