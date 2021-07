© Reporters © Reporters © Reporters © Reporters © Reporters



Le leader des Rolling Stones, qui vit dans la vallée de la Loire en France, s’est rendu à la demi-finale entre l’Angleterre et le Danemark. Mais, selon les règles sanitaires en vigueur, le chanteur britannique aurait dû rester en quarantaine pendant dix jours avant de se rendre au match à Wembley. Un carton rouge qui pourrait lui coûter 11.637 euros d’amende. “Il a été testé avant son vol et à son arrivée, ainsi qu’après le match, a assuré une source proche de Mick Jagger (grand fan d’Arsenal) au MailOnline. Il croyait vraiment qu’il avait été prudent. Mick devait de toute façon être à Londres à ce moment-là pour travailler sur le prochain album des Rolling Stones. Il se trouve que l’Angleterre devait aussi jouer un match important et il ne pouvait pas le manquer.”