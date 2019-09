Non, Mika n’a pas été chassé de The Voice.

Le chanteur a tenu à mettre les points sur les i après le renouvellement complet des coachs pour la prochaine saison du télé-crochet de TF1. "Je ne pouvais pas continuer, a-t-il fait savoir au Parisien. Faire The Voice et la musique était impossible." Il est vrai que Mika a un nouvel album qui arrive et une tournée qui l’accompagne, ce qui accapare du temps. "Je suis en promotion non-stop pour le disque, a-t-il dit. Puis j’ai la tournée qui démarre dans les prochains jours aux États-Unis, puis je reviens en Europe jusqu’au 22 décembre, repars aux États-Unis en janvier et février, et ensuite c’est l’Asie, l’Amérique du Sud puis l’Europe pour les festivals l’été prochain… Impossible !" Mais il l’a promis , "ce n’est qu’un au revoir" .