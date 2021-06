Mike Tyson: "J’ai dilapidé 300 millions de dollars au cours de ma carrière de boxeur" PeopleInterview Frank Rousseau, à Los Angeles © AFP

Mike Tyson, alias Michael Gerald Tyson, a gagné son nom et sa renommée en tant que l’un des plus grands boxeurs de tous les temps. Il y a tout juste trente-cinq ans, en 1986, âgé seulement de 19 ans, il devenait le plus jeune champion poids lourd de l’histoire en battant Trevor Berbick. Autre date anniversaire – mais moins glorieuse cette fois-ci_, le 28 juin 1997, il y a très précisément 24 ans aujourd’hui, l’Américain lors d’un match contre Holyfield finira par être disqualifié après avoir mordu à deux reprises les oreilles de son adversaire. A la suite de cet incident, Tyson payera une amende de 3 millions de dollars et effectuera des travaux d’intérêt général, en plus d’être suspendu un an. Cet épisode fâcheux marquera le déclin de ce sportif hors norme. Dans deux jours, le 30 juin, Mike célèbrera ses 54 ans. Espérons qu’avant son retour annoncé sur les rings, l’homme aux poings d’acier aura mis plus de plomb dans sa cervelle...