"Le crapaud vous libère de votre ego" "Dans mes trips, j’ai vu que la mort était magnifique. La vie et la mort sont toutes les deux magnifiques, mais la mort a mauvaise réputation. Le crapaud m’a appris que je ne vivrai pas éternellement. Que j’ai une date d’expiration", s'est-il rappelé dans des propos rapportés par Cnews. Issu du mucus de "Bufo alvarius", également appelé crapaud du désert de Sonora ou crapaud du fleuve Colorado, le venin agit comme un psychotrope redoutable. "Avant le crapaud, j’étais une épave. J’ai toujours été mon pire adversaire. J’avais une faible estime de moi-même. (...) Le crapaud vous libère de votre ego", a-t-il confié dans le cadre d'une conférence sur la médecine psychédélique à Miami.



Un trip qui l'a envoyé dans les cordes. Réputé pour être un adversaire on ne peut plus coriace et teigneux sur le ring, Mike Tyson a évité de peu le K.O. fatal... à cause d'un crapaud. Le légendaire boxeur américain a raconté comment il a faillien consommant un puissant venin provenant d'un invertébré il y a quatre ans.