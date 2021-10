Ce n’est pas un métier commun", sourit d’emblée la Bruxelloise (originaire de Chimay), Mikomi Hokina, qui bénéficie depuis cette semaine d’un portrait réalisé par Jill Vandermeulen et à voir sur la plateforme RTLPlay. "Il n’y a que deux personnes en Belgique qui font de l’erocosplay." C’est-à-dire une version érotique du cosplay, ces fans de mangas et de comics qui s’amusent à jouer le rôle de leurs personnages fétiches en imitant leur costume, leurs cheveux et leur maquillage. "Tout a débuté très vite", nous confie la Belge de 28 ans, qui s’est lancée dans ce business il y a presque cinq ans et qui est aujourd’hui suivie par plus de 1,6 million de personnes sur Instagram. "Je faisais du dessin de manga, des dessins animés et des personnages auxquels je m’attachais fort. Et au fur et à mesure, j’en suis devenue le sujet. Comme je dessinais déjà des choses un peu hentai (manga érotique, NdlR), j’ai juste changé de média. À partir du moment où j‘étais sur les réseaux sociaux, j’ai fait le buzz grâce au personnage 2B de Nier Automata, avec son épée de 2 mètres 30. Et puis, c’est parti en flèche en deux années."

(...)