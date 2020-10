Une rencontre du troisième type ? Alors que l'on vient d'apprendre que Miley Cyrus est en train de concocter un album de reprises de Metallica, la star américaine a fait part d'une anecdote pour le moins étrange dans les colonnes du magazine: sa rencontre avec des extraterrestres.

La chanteuse de 27 ans y raconte à Rick Owens comment elle a été pourchassée par ce qui s'apparente à "chasse-neige géant" alors qu'elle venait d'acheter de la cire de cannabis. "Il y avait cette énorme charrue à l'avant et il était d'un jaune brillant. Je l'ai vu volé et mes amis aussi. Il y avait quelques autres voitures sur la route et elles se sont aussi arrêtées, donc je pense que c'était réel", assure-t-elle. Miley Cyrus y explique avoir croisé le regard de l'individu au volant de cette étrange machine, mais qu'elle ne se sentait pas "menacée" pour autant. L'expérience l'a toutefois bien retournée. "J'étais secouée durant cinq jours. Ça m'a bouleversée. (...) Je ne pouvais plus regarder le ciel de la même façon, je pensais qu’ils pourraient revenir", confie-t-elle au sujet de cet OVNI. Quelque chose nous dit que la cire de cannabis a sûrement joué un rôle dans cette histoire...