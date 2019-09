Depuis plus d’un mois et après son divorce avec Liam Hemsworth, la sulfureuse chanteuse ne s’affichait plus qu’avec son amie de toujours, l’influenceuse Kaitlynn Carter.

Elles vivaient le grand amour. Mais ça, c’était avant car les histoires d’A se terminent mal en général, comme le veut la chanson.

Leur idylle aura été éphémère, indique le magazine américain People qui annonce qu’elles ont rompu.