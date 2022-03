"Sains et saufs"

L'Américaine a partagé un extrait de la scène sur les réseaux sociaux pour présenter ses excuses à ses fans d'Amérique latine. "Notre avion s'est retrouvé au cœur d'une tempête totalement imprévue et a été frappé par la foudre. Mon équipe, mon groupe et ma famille qui voyageaient tous avec moi, nous sommes sains et saufs, et nous avons pu réaliser un atterrissage d'urgence. Malheureusement nous ne pouvons pas nous rendre au Paraguay", a-t-elle écrit ce 23 mars. On y voit des éclairs à travers son hublot ainsi que l'impact de la foudre sur le fuselage. Plus de peur que mal.