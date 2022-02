Après l’actrice Macha Méril -issue d’une famille d’aristocrates russes et qui a vécu en Ukraine- ou encore Miss Ukraine, au tour de Milla Jovovich de faire part de son désarroi sur Instagram. L’actrice de 46 ans, star des films Le Cinquième élément ou encore Jeanne d’Arc de Luc Besson, prend la parole, tiraillée par ses origines doubles. “J’ai le cœur brisé et je suis abasourdie par les événements de cette semaine dans mon pays natal, l’Ukraine, écrit ainsi l’ex-femme de Luc Besson sur Instagram. Mon pays et mon peuple sont bombardés. Des amis et des membres de ma famille se cachent. Mon sang et mes racines viennent à la fois de Russie et d’Ukraine. Je suis déchirée en deux en regardant l’horreur qui se déroule, le pays détruit, les familles déplacées, leur vie entière gisant en fragments carbonisés autour d’eux.”

"Et toujours, le peuple paie le prix le sang et les larmes"

La maman d’Ever, Dashiel et Osian, avant de lancer un appel à l'aide (via un lien pour récolter des fonds) à son pays, conclut alors avec tristesse. “Je me souviens de la guerre dans la patrie de mon père, l’ex-Yougoslavie, et des histoires que ma famille raconte sur le traumatisme et la terreur qu’elle a vécu. La guerre. Toujours la guerre. Des dirigeants qui ne peuvent pas apporter la paix. L’interminable rouleau compresseur de l’impérialisme. Et toujours, le peuple paie le prix le sang et les larmes."