Millie Bobby Brown, la star de la série événement du moment, Stranger Things, a bien retenu les leçons du succès financier de Kylie Jenner.

Profitant de son immense popularité actuelle, la comédienne de 15 ans a lancé sa propre marque de cosmétiques. Le tout, avec une justification marketing déjà bien rodée : "Depuis mes 10 ans, 11 ans, je suis assise sur une chaise de maquillage et j’ai testé tous les types de produits. Je voulais me lancer dans ce secteur parce qu’il y a un grand vide dans le marché pour les jeunes." Reste à voir si cela lui permettra de ravir le titre de plus jeune milliardaire à Kylie Jenner.