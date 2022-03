Sosie

L'actrice de Stranger Things, carton signé Netflix qui sera de retour pour une 4e saison le 27 mai prochain, a pris la pose au bras de Jake Bongiovi. Le blond de 19 ans n'est autre que fils de Jon Bon Jovi, chanteur culte des années 1980 et machine à tubes. Et la ressemblance est flagrante. C'est la première fois que le couple, ensemble depuis novembre 2021, apparaît ainsi en public. La dernière photo du duo datait du mois de février quand les jeunes gens s'étaient déguisés en Ken et Barbie pour l'anniversaire de l'actrice.