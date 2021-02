C’est chez elle, en toute intimité, que Mimie Mathy, l’une des personnalités préférées des Français, a reçu une équipe de "Sept à huit", pour y évoquer, sans langue de bois, tous les sujets qui lui tiennent à cœur. Et notamment la maternité, un bonheur qu’elle n’a jamais connu. “Je ne veux pas créer une secte. Il y a une chance sur quatre pour qu’il soit comme moi, c’est un risque. À 45 ans, il y a aussi le risque d’attendre l’échographie décisive au bout de 4 mois et de se dire : qu’est-ce que je fais ? Est-ce que j’aurais été aussi forte que l’ont été mes parents ? Je ne sais pas…”, explique-t-elle à Audrey Crespo-Mara.

Pour autant, l’ange-gardien de TF1 qui, sous les traits de Joséphine, fait bondir les audiences à chacune de ses apparitions, ne vit jamais loin des petites têtes blondes. Et pour cause, son mari, Benoist Gérard, est père de quatre enfants d’une précédente union. Qui eux-mêmes ont déjà eu des petits. “J’ai six petits-enfants que j’adore”, explique-t-elle encore. “Tous, un par un, me posent la question : ‘Mamie pourquoi t’es petite ?’ Je leur dis : ‘je sais pas, c’est grave ?’. ‘Non mais t’es quand même petite !”