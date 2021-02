Elle y dénonce des clauses exorbitantes, des dérogations aux usages professionnels, l’absence d’exigence d’audience, le flou entourant certains concepts d’émission, etc. Elle souhaite qu’une enquête soit menée pour vérifier que toutes les procédures et contrôles ont bien été respectés. L’animateur a réagi ce vendredi sans toutefois s’exprimer lui-même. Il a retweeté des messages qui paraissent en phase avec ce qu’il pense. " Ce chiffre ne veut rien dire. C’est un contrat sur trois ans et il faut savoir combien il rapporte à la chaîne, indique un des messages. Et comme il est écrit dans le journal : ‘Nagui est un des animateurs les plus rentables du groupe France Télévisions’." "100 M€ c’est le contrat entre France TV et la boîte de production. Pas le salaire de Nagui, même s’il n’est pas tricard", précise un autre. "Ça sent la jalousie a plein nez", affirme un troisième intervenant.