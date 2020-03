Cet ancien challenge fait son retour sur les réseaux sociaux pour divertir les gens confinés.

Cest tout sauf une surprise. Près d’un milliard de personnes de par le monde sont désormais confinées chez elles. Condamnées à faire passer le temps, elles multiplient les initiatives en tous genres. Rien d’étonnant à ce que les challenges se multiplient sur les réseaux sociaux. C’est ainsi qu’est apparu le #PQChallenge qui consiste à jongler avec un si convoité rouleau de papier toilette comme si c’était un ballon.

L’idée vient des joueurs de football pour divertir leurs fans tout en leur rappelant qu’ils étaient priés de rester chez eux. Initialement, ce challenge s’appelait le “Stay at home challenge”. Nombreuses sont les stars à l’avoir adopté. C’est le cas du pro du ballon rond Angel di Maria, du tennisman Gaël Monfils, du comédien Jaime Lorente alias Denver dans La Casa de Papel ou encore des rappeurs La Fouine et Jul.

Pour les personnes moins adroites de leurs pieds ou allergiques aux sports de ballon, un autre challenge recueille un succès grandissant, le #babyfacechallenge. Pas d’excuse, tout le monde peut y participer puisqu’il consiste à poster sur les réseaux sociaux une photo de soit bébé ou enfant et d’identifier trois amis pour qu’ils fassent de même.

L’idée n’est pas neuve puisqu’elle circulait déjà sur Twitter en 2014 mais elle a repris du poil de la bête ces derniers jours, confinement oblige. Ce samedi 21 mars, c’est Laeticia Hallyday qui s’est exécutée après avoir été désignée par Fabienne Hallyday qui a aussi jeté son dévolu sur Joy Hallyday, Emma et Llona Smet, ainsi qu’Estelle Lefébure, l’ex-épouse de David Hallyday, Alexandra Lamy, Alessandra Sublet, etc.

Laeticia Hallyday s’est exécutée sur Instagram. Elle a posté une charmante photo d’elle à l’âge de 5 ans. En robe blanche, elle apparaît rieuse à souhait avec un petit air mutin.

© INSTAGRAM

Et sur sa story, elle a repris un montage avec plusieurs photos de Johnny bébé et enfant apparu sur le compte La Team Des Cœurs, ainsi qu’une photo montrant un exemplaire du magazine Oops ! jeté au feu. Sur la Une, il est possible de lire qu’elle a été testée positive au coronavirus et qu’elle reste confinée chez elle à Los Angeles.