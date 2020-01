La reine Elizabeth II a donné jeudi quelques "jours" à la famille royale pour se mettre d'accord sur une "solution" à la mise en retrait voulue par le prince Harry et sa femme Meghan, annoncée sans la consulter, selon plusieurs médias britanniques.

Les équipes de la reine, de son fils Charles et des fils de ce dernier, William et Harry ont pour instruction de travailler "à un rythme soutenu" pour trouver des "solution", selon une source au palais de Buckingham citée par Sky News et l'agence Press association. Une issue est attendue "en quelques jours, pas semaines", leur a rapporté cette source.