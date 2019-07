Pour la septième année consécutive, le site Missitems a organisé une visite de la Venise du Nord, ce week-end, aux futures prétendantes au titre de Miss Belgique.

Les candidates viennent de Bruxelles et des cinq provinces wallonnes. "Nous avons composé un programme splendide qui est complètement gratuit !, explique Filip Vanden Berghe, rédacteur en chef du site internet belge dédié à l’univers des Miss. Les filles reçoivent un guide touristique sur Bruges en français. Pendant une longue promenade au centre-ville, je guide nos invitées en leur donnant de l’info culturelle et historique sur les nombreuses curiosités touristiques ( le lac d’Amour, le béguinage, l’église Notre-Dame, le beffroi, l’hôtel de ville, la basilique du Saint-Sang…)." Le moment idéal pour elles de déguster aussi les spécialités belges comme le chocolat, les gaufres, la bière et les frites.