Gaëlle Voiry est décédée dans un brutal accident de la route ce week-end. Miss France 1990 avait 50 ans.

Deux cyclistes partis faire une randonnée à vélo samedi soir - Gaëlle et un homme âgé de 52 ans - ont été violemment percutés par un automobiliste et tués sur le coup, selon les informations du Dauphiné Libéré. L’homme a été déclaré mort à l’arrivée des secours tandis que l’ex-reine de beauté était en arrêt cardio-respiratoire. Elle a succombé à ses blessures quelques heures plus tard…