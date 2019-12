Maëva Coucke, qui participait à l'élection de Miss Univers à Atlanta, a chuté lors de son passage en bikini.

Plus de peur que de mal puisque Miss France 2018 s'est vite relevée avec un grand sourire sous les applaudissements des spectateurs.

Sur Instagram, la jeune femme a pris le temps d'expliquer sa malencontreuse glissade avec ces quelques lignes: "Je ne me suis pas fait mal. J’ai envie de dire que c’est la faute à pas de chance, c’est la faute au sol, c’est la faute aux talons..., je ne sais pas. Bref j’ai glissé. Ce n’est pas bien grave, ça arrive, c’est du live, il y a des choses qu’on ne contrôle pas et malheureusement on ne contrôle pas les chutes. Je pense que ça restera dans les annales.

J’ai vécu la pire hantise d’une Miss : tomber sur scène. Jusqu’ici, ça ne m’était jamais arrivé, mais la vie nous réserve parfois des bonnes comme des mauvaises surprises. Il faut tirer une leçon de chaque expérience, et la leçon que j’en tire est que tomber et se relever est le principe même de la vie d’une femme.

Le principal c’est d’avancer, peu importe les obstacles. Si tu tombes 9 fois, relève-toi 10 fois et garde la tête haute ! Nos expériences nous font grandir, mûrir et nous rendent plus forte. Je tiens à vous remercier pour vos messages et à vous rassurer je ne me suis pas blessée. Merci pour votre soutien, je vous aime."