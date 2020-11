En raison du confinement en France et du risque de le voir se prolonger, l’élection de la plus belle femme de l’Hexagone n’aura pas lieu le 12 décembre comme prévu. Selon Le Parisien, il n’est pas question de reporter le sacre de Miss France 2021 en janvier de l’année prochaine; mais la date du samedi 19 décembre est envisagée par Sylvie Tellier et TF1. Avec son jury composé d’anciennes miss, l’événement qui fête son centenaire et reste présenté par Jean-Pierre Foucault, devrait par contre toujours se tenir au Puy du Fou.