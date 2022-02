Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine ce 24 février, de nombreuses personnalités ukrainiennes ont pris la parole sur leurs réseaux sociaux. La dernière en date, Anastasiia Lenna, Miss Ukraine 2015, qui vient d'annoncer prendre les armes via une publication Instagram. Un post et un message largement soutenus par sa communauté de plus de 213.000 abonnés."Tous ceux qui traversent la frontière ukrainienne avec l'intention d'envahir seront tués !", a-t-elle ainsi partagé en story. Très engagée pour son pays, l’ex-reine de beauté a même demandé aux pays occidentaux d’exclure les banques russes de la plateforme de paiement Swift. Celle qui a été élue Miss Grand Ukraine s'affiche désormais avec des armes et en tenue de combat et explique qu'elle s'entraîne tout en menaçant donc les compatriotes de Vladimir Poutine. Elle a aussi appelé le peuple ukrainien à "démonter les panneaux routiers sur toutes les routes du pays" pour désorienter les troupes russes.