"Tom ne veut plus d'imprévus"

Selon les informations du Sun, le papa de Suri a entrepris de louer un yacht à 500 000 livres (560 000 euros, NdlR) à la compagnie de croisières Hurtigruten afin de s'assurer que les équipes ne contractent pas le coronavirus en Norvège. "Ils sont terrifiés à l'idée qu'il y ait encore du retard, Tom ne veut plus d'imprévus. Les studios sont convaincus que cela permettra à l'équipe de rester en sécurité et boucler ce tournage", a glissé une source. Cette quarantaine sur mer devrait donc empêcher que le long-métrage, déjà repoussé à novembre 2021, ne soit pas un naufrage.

C'est un homme d'action à la scène comme à la ville et quand Tom Cruise veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. Sa dernière lubie ? Remuer ciel et terre pour que le tournage dene prenne pas de nouveau du plomb dans l'aile. Et pour ce faire, l'acteur américain de 58 ans a décidé de mettre la main à la poche.