Dans son autobiographie intitulée Then It Fell Apart, Moby dévoile avoir eu une relation avec Natalie Portman.

Des propos que l’actrice de Black Swan a tenu à rectifier, affirmant qu’elle n’avait que 18 ans à l’époque et non 20 ans comme expliqué dans le livre.

Elle ajoute : "Nous ne nous sommes vus qu’une fois ou deux avant que je ne réalise que c’était juste un homme plus vieux qui s’intéressait à moi d’une façon qui me paraissait déplacée." Face à cette réaction et à la polémique que ces révélations ont suscitées, le DJ a tenu à faire ses excuses auprès de Natalie Portman pour ne pas lui avoir fait savoir qu’elle était citée dans son livre et pour son "comportement inapproprié et irrespectueux en 1999 et en 2019 ". Il a également annulé la tournée promotionnelle de son ouvrage.