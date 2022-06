Tout feu tout flamme

Bikini noir, kimono fleuri, lunettes XXL, abdominaux et jambes ciselés... la fiancée de Ben Affleck a fait sensation, glanant plus de 3 millions de likes en moins de vingt-quatre heures. "Mode été : activé", a-t-elle écrit à l'attention de ses 210 millions de followers. Dans la section commentaires, Netflix s'est même enflammé. Et c'est tout sauf un hasard quand on sait que la plateforme proposera bientôt Jennifer Lopez: Halftime, un documentaire qui retrace l'année où la chanteuse a fêté ses 50 ans et les pressions que cela comportait. Date de sortie ? Le 14 juin prochain.



Son "beach body" est prêt. À 52 ans, Jennifer Lopez est plus affûtée que jamais et elle l'a prouvé à ses fans. La chanteuse a dévoilé deux clichés et une courte vidéo d'elle qui ont provoqué un torrent de réactions sur les réseaux sociaux.