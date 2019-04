Qu'elles viennent de la mode, de la chanson, de la scène, du sport ou du journalisme, ces personnalités ont marqué l'année et figurent dans le traditionnel classement du TIME. Pour marquer le coup, le magazine a organisé une belle soirée au Lincoln Center de New York. Le footballeur égyptien Mohamed Salah a ainsi croisé la route d'Emilia Clarke, l'actrice de la série phénomène "Game of Thrones". Rami Malek, qui a brillamment incarné Freddie Mercury dans "Bohemian Rhapsody" a pu apercevoir Ninja, l'as de Fortnite ou encore Ronan Farrow, l'homme derrière la sulfureuse affaire Weinstein.