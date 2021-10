En 2013, l'acteur Paul Walker mourrait tragiquement dans un accident de voiture à l'âge de 40 ans. Vin Diesel, très proche de son ami à qui il donnait la réplique dans Fats and Furious, avait été très touché par cette disparition. Il avait même promis qu'il veillerait sur Meadow Walker, la fille du défunt acteur dont il est le parrain.

Une promesse qu'il semble tenir à la lettre. En effet, sur Instagram, la fille de Paul Walker a annoncé son récent mariage avec l’acteur Louis Thornton-Allant sur une plage paradisiaque en République dominicaine. Parmi les clichés qu'elle a partagés, on la voit ainsi s'avancer vers l'autel au bras de Vin Diesel. Rôle qui aurait normalement dû être attribué à son père...

Un choix qui n'a donc rien de surprenant quand on connait la relation qui unit Meadow et l’acteur de Fast and Furious. La jeune femme de 22 ans a même confié qu'elle le considérait comme un second père.