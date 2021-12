Une "inadaptation" adaptée en one-man-show. La famille princière monégasque est la principale source d'inspiration derrière le dernier spectacle de Gad Elmaleh. L'humoriste français l'assure : c'est "sans se moquer" qu'il y distille vannes et saillies au sujet de sa vie en Principauté avec Charlotte Casiraghi, maman de son fils Raphaël. Invité de l'émission "Télématin", le comédien en a partagé une qui résume parfaitement l'ambiance à son arrivée sur le Rocher.

"Une révérence qui ne voulait rien dire"

Ce 13 décembre, Gad Elmaleh est revenu sur la rencontre cocasse de sa mère avec Albert de Monaco. "On a toujours peur de faire une erreur, de dire le mot qui faut pas. Donc je pousse un peu et je caricature ma mère qui a dit en rencontrant le prince, en le saluant et en inventant une forme de révérence qui ne voulait rien dire : 'Mon ordonnance'", a-t-il glissé sur le plateau. Pas de quoi vexer l'époux de Charlène pour autant. "Il est humble et il a de l'humour, mais vraiment", a-t-il insisté. Albert II serait d'ailleurs allé voir le spectacle, baptisé "D'ailleurs".