"Mes vacances prennent une toute autre tournure"; "Mon pire cauchemar", "Ou comment se sentir impuissant"; écrit ainsi Gaelle Garcia Diaz en story Instagram, dévastée par ce qui arrive chez elle alors que l'ex de Jimmy Labeeu est en vacances en Italie avec son amie Jill Vandermeulen. "Courage à tous ceux qui sont touchés par les inondations actuellement en Belgique. Force à tous mes voisins qui vivent le même cauchemar que nous." Elle termine en dévoilant des images avant/après la pluie.



Même son de cloche du côté de l'animatrice de RTL et influenceuse Silent Jill. "Prière pour tous ceux qui sont touchés par les inondations, écrit-t-elle sur Instagram. Dans la nouvelle maison, la situation n’est pas au top, mais pas catastrophique. Je vais devoir jeter beaucoup de nos affaires qui étaient dans des caisses. Mais ce n’est rien comparé à d’autres dont les maisons s’effondrent. Je suis de tout cœur avec vous." Avant de montrer l'état de son jardin en vidéo ("j'espère que la pluie va s'arrêter et que la rivière ne va pas continuer à monter et détruire l'ensemble du jardin", elle conclut par ces mots, sonnée par les dégâts occasionnés dans sa demeure. "Nous allons patiemment attendre d'avoir notre vol tôt ce samedi matin. D'ici là les amis, je me retire des réseaux. Veuillez m'en excuser. L'heure n'est pas à la rigolade et aux images de vacances. Nous sommes de tout coeur avec toute la Belgique."