Les mariages se succèdent à Monaco cet été : mariage civil au Palais princier de Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline de Monaco, avec le réalisateur Dimitri Rassam le 1er juin, suivi de leur mariage religieux en l’abbaye Sainte-Marie de Pierredon près de St-Rémy de Provence le 29 juin dernier et, fin juillet, en la cathédrale de Monaco celui de Louis Ducruet, fils aîné de la princesse Stéphanie. Si le mariage civil de Charlotte Casiraghi avait été hermétique - seules deux photos officielles diffusées par le Palais -, on avait malgré tout vu quelques moments de la soirée donnée à La Vigie par le truchement des comptes Instagram des invités, la célébration religieuse était à huis clos.

Il n’existe pour le moment que deux photos du mariage diffusées par le Palais. Le lieu n’était pas choisi au hasard puisque c’est à Saint-Rémy de Provence que Charlotte et ses frères Andrea et Pierre ont grandi et ont été scolarisés en primaire à partir de 1991. Leur mère la princesse Caroline ayant fait le choix de quitter la Principauté après le décès accidentel de son époux Stefano Casiraghi, pour vivre plus calmement à la campagne. La fête de mariage aurait été célébrée dans la propriété de la princesse. Ironie de l’histoire, c’est aussi un 29 juin que la princesse Caroline s’est mariée.