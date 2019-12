People Monaco : les jumeaux les plus craquants du gotha ont 5 ans ! A.M

Gabriella et Jacques de Monaco sont les jumeaux les plus craquants du gotha. Ce mardi 10 décembre, ils ont soufflé leur cinquième bougie. Sur son compte Instagram, leur princesse de maman, Charlene, n’a pas posté de photo comme elle a l’habitude de le faire, mais une courte vidéo. Coiffés d’un chapeau d’anniversaire, les deux enfants adressent un message en anglais à leur grand-mère maternelle " I miss you, I love you".