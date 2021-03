Pour la deuxième année consécutive, le Bal de la Rose qui se tient au Sporting Club de Monte-Carlo a été reporté. L’événement qui lance traditionnellement la saison en Principauté et qui lève des fonds pour la Fondation Princesse Grace avait pour thème 2021 Bollywood.

Longtemps, la princesse Caroline s’est appuyée sur son ami le couturier Karl Lagerfeld pour la scénographie. Elle avait fait appel cette année à Christian Louboutin, connu pour ses célèbres souliers à semelles rouges.

Pas de bal mais la famille princière en nombre s’est réunie cette semaine pour assister au baptême de l’impressionnante et futuriste navette "Monaco One", un catamaran de 12 places qui assurera la liaison maritime entre le port de Monaco et le port de Cala del Forte à Vintimille en 15 minutes.

On connaît le vif intérêt du prince Albert pour les innovations technologiques. Ici, le catamaran grâce à sa conception aéronautique innovante, peut naviguer à plus de 40 nœuds avec une consommation énergétique de 50 % inférieure à un bateau conventionnel. Il est aussi équipé d’un dispositif de suivi permettant de détecter la présence de mammifères marins en temps réel.

La marraine de "Monaco One" est Camille Gottlieb, fille cadette de la princesse Stéphanie. Âgée de 22 ans, la jeune femme a pu compter sur la présence de son oncle le prince souverain, de sa mère, de son frère Louis Ducruet avec son épouse Marie, de sa sœur Pauline Ducruet et de sa tante la princesse Caroline.

C’est avec une bouteille en nougatine qu’elle a baptisé l’engin. Camille Gottlieb travaille dans le marketing et l’événementiel. Elle a fondé avec des amis Be Safe Monaco qui lutte par la prévention contre l’alcool au volant.

Pendant ce temps dans la galerie des Glaces du château de Versailles, Beatrice Borromeo, épouse de Pierre Casiraghi et belle-fille de la princesse Caroline, assistait parmi un public très restreint au défilé de la collection automne-hiver 2021-2022 de la maison Dior dont elle est désormais l’image.